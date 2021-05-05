О преступлении полицейские узнали от самого мужчины, на которого напали на улице Евгения Харченко в Киеве

Злоумышленники подбежали к машине потерпевшего, вытащили его из нее и избили. После этого они отобрали сумку с пятью миллионами и скрылись.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

Как выяснили полицейские, двое мужчин 1966 и 1977 годов рождения знали о том, что киевлянин планирует заключить финансовую сделку о покупке квартиры.

Поэтому в день выезда мужчины на оформление покупки квартиры фигуранты дела (воришки) ждали его появления.

"Это - жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 годов рождения. Один из них ранее неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в полиции и добавили, что после совершения преступления мужчины пытались сжечь свою машину.

Полицейским удалось установить, где находятся вероятные преступники, потому они срочно отправили за ними бойцов КОРДа.

Мужчины скрывались в Одессе, там полицейским удалось их задержать.

Задержанным мужчинам полиция сообщила о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь ворам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией их имущества.

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