Мужчина пытался убежать от правоохранителей в Киеве

Так, в центре Киева правоохранители с погоней задерживали курьера на мопеде. В ходе погони были слышны звуки выстрелов, похоже копам пришлось открыть стрельбу. После задержания нарушитель признался, что был под действием амфетамина.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Стоит добавить, что мужчина пытался убежать от правоохранителей в центре города, однако его загнали в тупик. После этого он убегал пешком, но его поймали и задержали.

"Утром фен употреблял", - сказал парень после задержания. Его транспортное средство доставили на штрафплощадку.

Также выяснилось, что водитель был не только под действием наркотиков, но также управлял транспортным средством без водительского удостоверения и документов на ТС.

"Курьеры доставок на бездоковых мотороллерах снова испытывают нервы правоохранителей. Нормальный такой штраф ждет курьера: без водительского, без документов на ТС, бегство, аварийная ситуация, еще и под "феном", - говорится в сообщении.

Еще на одном видео видно, как полицейский выбегает на дорогу и пытается руками "сбить" проезжающего нарушителя.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.