Неизвестные силой напоили чем-то 14-летнюю девочку и увезли в автомобиле

Происшествие произошло в Белой Церкви. К счастью, девочка пришла в себя и смогла связаться с полицией.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Белой Церкви на странице в Facebook. В полиции также опубликовали видео, как проходило спасение 14-летней девочки, попавшей в беду.

Взволнованная и напуганная девочка сообщила, что неизвестные лица ее напоили чем-то и она не понимает, где находится.

Связавшись с девушкой по телефону, патрульные поняли, что она не может разговаривать. А после ответов заявительницы в необычном формате, инспекторы предположили, что рядом с ней находились злоумышленники, которые причинили ей вред.

Патрульным всё-таки удалось выяснить, что девушка находится в автомобиле. Выйти из авто она не могла, неизвестные закрывали автомобиль, когда оставили ее одну.

Девушке также удалось описать марку автомобиля и местность, где она находилась.

Через некоторое время, полицейским удалось найти девушку на окраине города вблизи заправки. Как только школьница увидела мужчин в форме - потеряла сознание.

Полицейские оперативно стали оказывать пострадавшей домедицинскую помощь. Следя за ее пульсом, патрульные немедленно вызвали врачей. Девочку доставили в больницу, где ее госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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