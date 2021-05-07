В четверг, 6 мая, в городе Вышневое Киевской области произошло тройное ДТП
Так, водитель, которого остановили за нарушение ПДД, наехал на патрульного, провез его на капоте и устроил еще несколько аварий, пытаясь скрыться. Ему грозит от 9 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевщины Киева Андрей Небытов.
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На одном из переездов в городе Вишневое работник группы реагирования патрульной полиции зафиксировал нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan.
Патрульный остановил водителя для составления админпротокола. Нарушитель сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции. Работник полиции стоял прямо перед авто, а потом правонарушитель провез его на капоте своего белого Nissan.
В результате водитель стал виновником еще трех ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл.
Водителя задержали по ст. 208 УК Украины и поместили в изолятор. Ему предъявят обвинение по ст. 348 УК (Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
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