На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла рядом с селом Пуховка, Volkswagen Golf на скорости сбил велосипедистку.

"У велосипедистки был включен задний фонарь - к сожалению, это не помогло избежать аварии. У нее вообще не было шансов - она скончалась на месте", - сообщили в сети.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Об этом говорится в управлении ГСЧС в Ровенской области.

Авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Кроме погибших в аварии еще двое пострадавших.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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