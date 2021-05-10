На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Авария произошла рядом с селом Пуховка, Volkswagen Golf на скорости сбил велосипедистку.
"У велосипедистки был включен задний фонарь - к сожалению, это не помогло избежать аварии. У нее вообще не было шансов - она скончалась на месте", - сообщили в сети.
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Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Кроме того мы писали, что на трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП
Об этом говорится в управлении ГСЧС в Ровенской области.
Авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп.
"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.
Кроме погибших в аварии еще двое пострадавших.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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