В Киеве пьяная женщина на Nissan удивила патрульных

Так, в Киеве на мосту Патона женщина устроила ДТП. Она въехала в ограждение и машина перевернулась. Оказалось, она в стельку пьяной села за руль, ведь показатели драгера зашкаливали.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующие фото и видео.

Женщина управляла автомобилем Nissan. Копы ее поймали, а тест на драгере показал 3,40 промилле, что в 17 раз превышает норму.

"На мосту Патона (в сторону правого берега) в результате пьяного и неумелого вождения женщина на Nissan (номерные знаки: AA2978BA) въехала в ограждение и перевернулась. Тест на приборе Драгер показал 3,40... К счастью, никто не травмировался. Женщина могла легко убить кого-то", — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.

В комментариях украинцы были возмущены таким поведением женщины: "Такая доза сравнима с дозой наркоза. Какой нужно быть отбитой чтобы в таком состоянии сесть за руль?", "Пусть Бог милует!!!!! Это ж сколько надо было водрать, чтобы такой результат иметь?!", "Эта уродина могла кого-то убить, и сколько их еще таких, и пол не имеет значения", "В тюрьму такую даму. Лет на 10".

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.

Также Politeka писала, что пьяный водитель забрал жизнь юной украинки, новые подробности трагедии, которая произошла в Киеве.