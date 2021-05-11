В Киеве пьяная женщина на Nissan удивила патрульных
Так, в Киеве на мосту Патона женщина устроила ДТП. Она въехала в ограждение и машина перевернулась. Оказалось, она в стельку пьяной села за руль, ведь показатели драгера зашкаливали.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующие фото и видео.
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Женщина управляла автомобилем Nissan. Копы ее поймали, а тест на драгере показал 3,40 промилле, что в 17 раз превышает норму.
"На мосту Патона (в сторону правого берега) в результате пьяного и неумелого вождения женщина на Nissan (номерные знаки: AA2978BA) въехала в ограждение и перевернулась. Тест на приборе Драгер показал 3,40... К счастью, никто не травмировался. Женщина могла легко убить кого-то", — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.
В комментариях украинцы были возмущены таким поведением женщины: "Такая доза сравнима с дозой наркоза. Какой нужно быть отбитой чтобы в таком состоянии сесть за руль?", "Пусть Бог милует!!!!! Это ж сколько надо было водрать, чтобы такой результат иметь?!", "Эта уродина могла кого-то убить, и сколько их еще таких, и пол не имеет значения", "В тюрьму такую даму. Лет на 10".
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