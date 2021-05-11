Когда-то у этой реки собирались рыбаки и ходили судна

В Киеве в реку Лыбидь слили неизвестные и опасные вещества. Из-за этого водоем окрасился в ядовито-желтый цвет. Сейчас речка напоминает загрязненные водоемы, которые находятся во многих деревнях Индии.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Клуб коренного киевлянина".

"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", - подписал фото автор поста Иван Белый.

В комментариях украинцы вспомнили, что когда-то по этой реке ходили суда и здесь ловили рыбу.

"Когда то была судоходная река.. В древнем Киеве по ней ходили ладьи и было полно рыбы.. Местные ловили осетров.. Аж не верится... ", "Будто где-то в деревне Индии... ужас... ", "И это все идет в Днепр...А Днепр поит почти всю Украину", "Больно смотреть во что превратили речку Лыбедь!", "И кто же так гадит?".

Напомним, что недавно похожая история произошла с озером Луговое в Киеве. Так, сотрудники КАРС получили сообщение о загрязнении озера, а после проведения обследования на месте определили, что в воду слили мазут.

Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-мастильне пятна специальным сорбентом.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.