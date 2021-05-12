На Киевщине из психиатрической больницы сбежал подсудимый
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
Мужчина находился в областном психо-наркологического лечебного учреждения в поселке Глеваха на принудительном лечении.
К поискам 30-летнего беглеца были привлечены полицейские, управления уголовного розыска и правоохранители Фастовского районного управления полиции.
Разыскать его удалось спустя сутки - он сковывался в городе Ирпень.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Эктор Хименес-Браво показал, каким был задолго до "Мастер Шеф": "Еды не было, мы голодали и..."
В "Голосі країни" наконец раскрыли правду о романе Тины Кароль и Дана Балана: "История, которая стала..."
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине сын убил собственного отца.
Мужчина почти не работал своей жизни и "сидел на шее" у своих пожилых родителей, которые обеспечивали его.
В очередной раз он выпивший вернулся домом и набросился на родителей с кулаками. Он бил отца на глазах у 74-летней матери и требовал денег на очередную бутылку.
Избитый пенсионер не дожил до утра.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и принялись угрожать генералом: видео разборок
Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."