На Киевщине из психиатрической больницы сбежал подсудимый

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

Мужчина находился в областном психо-наркологического лечебного учреждения в поселке Глеваха на принудительном лечении.



К поискам 30-летнего беглеца были привлечены полицейские, управления уголовного розыска и правоохранители Фастовского районного управления полиции.

Разыскать его удалось спустя сутки - он сковывался в городе Ирпень.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине сын убил собственного отца.

Мужчина почти не работал своей жизни и "сидел на шее" у своих пожилых родителей, которые обеспечивали его.

В очередной раз он выпивший вернулся домом и набросился на родителей с кулаками. Он бил отца на глазах у 74-летней матери и требовал денег на очередную бутылку.

Избитый пенсионер не дожил до утра.

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