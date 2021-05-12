Быстрый и недорогой проект по реконструкции Подольской набережной разработала общественная организация дизайнеров волонтеров «Агенты Змин».
В блоге Екатерине Павловой «in kyiv» на Youtube соучредитель «Агентов Змин» и школы «Урбанина» Максим Головко рассказал об этом подробнее.
Гость программы отмечает, что организация «Агенты Змин» основательно исследовала весь Подол и подумала, как реализовать пространство, прежде чем начинать работу над этим проектом. «Так появилась концепция "Круг Подола", которая должна соединить три исторические горы: Замковую, Щекавицу и Хоревицу», - рассказывает Головко.
Задача, стоявшая перед организацией, состояла из нескольких частей. Первая - это комфортный проход к набережной. То есть, говорит он, речь идет об устройстве наземных переходов, которые будут не только удобными, но и безопасными.
«Вторая часть - это насытить набережную активностями», - сообщает соучредитель «Агентов Змин». Особое внимание он обращает на детские спортивные площадки, что вполне бы подошли для досуга на набережной и простого отдыха в тени. «Надо озеленить набережную, потому что даже та набережная, которая была лет 50 назад - там все равно было больше деревьев, чем сейчас», - добавляет Головко.
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Третья часть - это обеспечение чистоты на территории набережной. Этот этап, говорит гость программы, самый важный и самый сложный. Во-первых, нет никакого смысла во всех предыдущих решениях, если набережная будет грязной. Во-вторых, решение этой проблемы требует изменения самой системы пользования реками и управления водой в Киеве.
Напоминаем, Павлова объяснила, какой должна быть правильная набережная.
Ранее Politeka сообщала о том, что Головко назвал проблемы киевских общественных пространств и набережных в частности.