Ссора между двумя киевлянами закончилась стрельбой и задержанием
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции в Киевской области.
Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности к женщине.
Один из них в ходе ссоры достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента и сбежал. В результате стрельбы 33-летний потерпевший получил травмы.
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Правонарушителя удалось задержать.
"Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет", - рассказали в полиции.
Задержанному теперь грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани.
Подросток с оружием зашел в учебное заведение и начал палить по детям.
Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
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