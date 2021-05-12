Ссора между двумя киевлянами закончилась стрельбой и задержанием

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции в Киевской области.

Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности к женщине.

Один из них в ходе ссоры достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента и сбежал. В результате стрельбы 33-летний потерпевший получил травмы.

Правонарушителя удалось задержать.

"Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет", - рассказали в полиции.

Задержанному теперь грозит до семи лет лишения свободы.





Ранее мы рассказывали, что стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани.



Подросток с оружием зашел в учебное заведение и начал палить по детям.

Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.



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