В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро

В частности, коллективы Киевского метрополитена и "Киевпастранса" обратились в Киевский горсовет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий и повысить стоимость проезда, сообщает пресс-служба киевского метро.

"Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам. Предприятия надеются на конструктивную позицию города", — говорится в сообщении.

В столичной подземке считают, что экономически обоснованный тариф за проезд на 2021 год — 21,05 грн. Суммы впечатляют, то есть придется платить в три раза больше.

"Вместе с тем, согласно расчетам на 2021 год, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн. В то же время сегодня доход от одного пассажира составляет 6,38 грн, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируется", — отмечается в сообщении.

В письме также сообщили, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

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