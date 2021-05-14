На улицах украинской столицы произошло масштабное ЧП
Так, из-за масштабного прорыва трубы возле станции киевского метро "Театральная" улицы Пушкинская и Богдана Хмельницкого залило кипятком и грязью.
Об этом сообщает Укринформ и публикует снимки катастрофы.
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В частности, во дворе дома по улице Пушкинская, 22-А произошел обвал асфальта. В результате прорыва трубы улицу залило горячей водой и илом. Сейчас там не проехать, а движение парализовало.
Люди не могут передвигаться из-за большого количества грязи и кипятка. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.
Коммунальщики отметили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад — в 1951 году. По их данным, 80% тепловых сетей в столице исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.
Также ранее сообщалось, что похожая ситуация произошла под Одессой. Так, в Черноморске местные жители увидели, как из-под земли хлещет вода, которая затопила центральную улицу города.
В результате аварии водой затопило центральный перекресток между улицей 1 Мая и проспектом Мира. Прорыв трубы произошел возле местного супермаркета и теперь жители многоэтажек, а также две школы остались без водоснабжения.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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