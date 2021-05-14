В Киеве в течении мая было зафиксировано повышение вредных примесей в воздухе
Так, в атмосфере обнаружили повышение уровня диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, оксида азота и фенола.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского и опубликовала последние данные.
В период с 4 по 8 мая 2021 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержанием вредных и опасных веществ:
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взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы;
диоксида азота - в 6,5 раза - на площади Победы; в 4,2-4,8 раза - на улицах Каунаской и Семена Скляренко, Бессарабской площади; в 2,7-3,7 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37;
формальдегида - в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Семена Скляренко, Каунаской; в 1,0-1,8 раза - на других постах наблюдений.
В общем, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и формальдегида в воздухе города несколько снизился, других загрязняющих примесей — почти не изменился. Но все же загрязненный воздух - очень опасно для здоровья.
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