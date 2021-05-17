Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, как попал в перестрелку в Киеве

Об этом он рассказал YouTube -каналу "Зе Интервьюер".

"Я пришел на помощь, разнимать этих невменяемых лиц. Это все было возле гаражного кооператива, неподалеку там есть общежитие. Я так понимаю, что парень с зависимостью выхватил ствол, не знал, что делать, и начал гасить всех направо и налево. Потом, когда мне позвонили пацаны, говорят: "Денис помоги, приди хотя бы разними". Я пришел и паренек бросил все на свете, все свое и убежал", - говорит боксер.

Потом по слоам спортсмена приехала полиция и скорая увезла парня. У одного перелом бедра, у двоих сквозные ранения по колену и по бедру.

"Парня того не нашли, не знаю, там правоохранительные органы должны заниматься. Заявление написали, но непонятно что и как. Тут всегда происходит жесть жестянская. Думаю, надо себе район поменять, мне тут скучно живется.

Все живы, но собираем на операцию, уже купили парнишке пластину за 20 тысяч. Собирают ему бедро. Будет еще выступать", – рассказал Беринчик.

Напомним, что боксер Александр Усик всегда с огромной теплотой отзывается о семье.

Екатерина была и остается для чемпиона главной женщиной, и оно не удивительно, жена Усика - настоящая красавица. 15 мая боксер трогательно поздравил свою Катю с Днем рождения.

Боксер недавно нежно поздравил любимую женщину с праздником: "С Днём Рождения, моя любимая любовь".

Фолловеры украинского боксера Александра Усика засыпали пару комплиментами и приятными пожеланиями.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"