Член политсовета Киевской областной организации политической партии «УДАР Виталия Кличко» Орест Криштафович прокомментировал сегодняшние обыски у мэра столицы

"Утреннее шоу в виде обысков в якобы квартире мэра столицы Виталия Кличко показало одно – в офисе Президента явно выражен кризис идей, а перечень методов политических репрессий иссяк и начался по кругу», – написал он на своей странице в Facebook.



По его мнению, все, что удалось властям такими действиями – лишь занять утренние заголовки во всех СМИ. "Это плохо продуманная стратегия давления и запугивания, которая не учитывает никаких факторов», – добавил он.



Орест Криштафович также отметил, что обыски – это неуважение к выбору киевлян. Он считает, что следующими шагами "удара" должно быть объединение усилий для борьбы с политическими репрессиями. "Сегодня это Кличко, Палатный и УДАР. А завтра – любой другой «неугодный» Банковой», – подытожил Криштафович.