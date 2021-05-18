В столичной больнице умер 15-летний Денис Родиков, который накануне спрыгнул с моста

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Так, Денис ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Киевщине, утром 17 мая.

Перед этим парень написал в соцсетях, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По дороге к мосту он выбросил одежду, чтобы его не узнали.

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Полиция бросилась на поиски парня, сразу же после того, как он ушел из дома.

Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями подростка.

Дениса нашли уже в Киеве, где он попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. В тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу. К сожалению, парня спасти не удалось.

Полиция обнародовала фрагмент предсмертного послания Дениса. Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что во Львовской области разгорелся громкий скандал в школе

В селе Солонка преподаватель информатики вела себя крайне неадекватно - она размахивала возле ученика кухонным ножом, угрожая отрезать палец.

Причиной такого поведения учителя стало якобы то, что у семиклассника не было ручки.

Сначала педагог накормила ребенка бумагой, а затем посоветовала писать собственной кровью.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать", — рассказал школьник, над которым поиздевалась преподаватель.

школа, дети, ученики

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Горе-учительнице грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".