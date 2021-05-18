В столичной больнице умер 15-летний Денис Родиков, который накануне спрыгнул с моста
Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.
Так, Денис ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Киевщине, утром 17 мая.
Перед этим парень написал в соцсетях, что намерен покончить жизнь самоубийством.
По дороге к мосту он выбросил одежду, чтобы его не узнали.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого"
"Я за всю жизнь такого не видела": Украину накрыла мощная стихия с градом, видео
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
"Бедные дети, несчастные родители...": пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП
Полиция бросилась на поиски парня, сразу же после того, как он ушел из дома.
Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями подростка.
Дениса нашли уже в Киеве, где он попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. В тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу. К сожалению, парня спасти не удалось.
Полиция обнародовала фрагмент предсмертного послания Дениса. Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что во Львовской области разгорелся громкий скандал в школе
В селе Солонка преподаватель информатики вела себя крайне неадекватно - она размахивала возле ученика кухонным ножом, угрожая отрезать палец.
Причиной такого поведения учителя стало якобы то, что у семиклассника не было ручки.
Сначала педагог накормила ребенка бумагой, а затем посоветовала писать собственной кровью.
"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать", — рассказал школьник, над которым поиздевалась преподаватель.
Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Горе-учительнице грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".