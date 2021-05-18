В столичной больнице умер 15-летний Денис Родиков, который накануне спрыгнул с моста

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Так, Денис ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Киевщине, утром 17 мая.

Перед этим парень написал в соцсетях, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По дороге к мосту он выбросил одежду, чтобы его не узнали.

Полиция бросилась на поиски парня, сразу же после того, как он ушел из дома.

Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями подростка.

Дениса нашли уже в Киеве, где он попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. В тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу. К сожалению, парня спасти не удалось.

Полиция обнародовала фрагмент предсмертного послания Дениса. Видео можно увидеть здесь.

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В селе Солонка преподаватель информатики вела себя крайне неадекватно - она размахивала возле ученика кухонным ножом, угрожая отрезать палец.

Причиной такого поведения учителя стало якобы то, что у семиклассника не было ручки.

Сначала педагог накормила ребенка бумагой, а затем посоветовала писать собственной кровью.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать", — рассказал школьник, над которым поиздевалась преподаватель.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Горе-учительнице грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

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