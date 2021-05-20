На дороге стоит быть осторожными и внимательными

В Соломенском районе Киева водители-женщины устроили эпичное ДТП, после которого завязалась словесная перепалка

Так, авария случилась на перекрестке улиц Николая Голего и Нежинской между автомобилями марок Daihatsu и Ford, сообщает dtp.kiev.ua.

Две женщины, которые управляли иномарками, начали доказывать друг другу свою правоту и обе девушки считают, что закон Украины на их стороне. Впрочем, они так и не смогли прийти к согласию, кто же виновник ДТП.

На снимках можно заметить, что даже бампер у одной из машин отвалился, а бок другой сильно помят.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии пострадали только автомобили, а обе девушки-водители остались целы. Сейчас на месте работают правоохранители для выяснения обстоятельств ДТП.

"Обе по их словам правые. Левых как всегда нет. Без трупов, спасибо!" - подписаны фото.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.