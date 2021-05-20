В Соломенском районе Киева водители-женщины устроили эпичное ДТП, после которого завязалась словесная перепалка
Так, авария случилась на перекрестке улиц Николая Голего и Нежинской между автомобилями марок Daihatsu и Ford, сообщает dtp.kiev.ua.
Две женщины, которые управляли иномарками, начали доказывать друг другу свою правоту и обе девушки считают, что закон Украины на их стороне. Впрочем, они так и не смогли прийти к согласию, кто же виновник ДТП.
На снимках можно заметить, что даже бампер у одной из машин отвалился, а бок другой сильно помят.
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К счастью, в дорожно-транспортном происшествии пострадали только автомобили, а обе девушки-водители остались целы. Сейчас на месте работают правоохранители для выяснения обстоятельств ДТП.
"Обе по их словам правые. Левых как всегда нет. Без трупов, спасибо!" - подписаны фото.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
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