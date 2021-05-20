В Киеве мужчины напали на владельца авто, которого пригласили к себе в гости
Один из нападавших, у которого ранее уже были проблемы с законом, находился в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции проишествие произошло в Соломенском районе Киева.
В пресс-службе полиции рассказали, что событие произошло в одной из квартир на столичном проспекте Валерия Лобановского. Один из нападавших пригласил киевлянина в гости. В помещении между мужчинами возник конфликт, во время которого пострадавшему плеснули в лицо кипятком.
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После этого злоумышленники избили 37-летнего мужчину, отобрали сумку с личными вещами и скрылись на его автомобиле в неизвестном направлении.
Полиция прочесала Киев в поисках машины, которую угнали злоумышленники. В итоге, правоохранителям удалось в течение суток задержать злоумышленников, они находились в Сумской области.
29-летнему уроженцу Сумской области и 26-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении угона и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что похожая ситуация произошла в Одессе на Черемушках, где мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.