В Киеве мужчины напали на владельца авто, которого пригласили к себе в гости

Один из нападавших, у которого ранее уже были проблемы с законом, находился в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции проишествие произошло в Соломенском районе Киева.

В пресс-службе полиции рассказали, что событие произошло в одной из квартир на столичном проспекте Валерия Лобановского. Один из нападавших пригласил киевлянина в гости. В помещении между мужчинами возник конфликт, во время которого пострадавшему плеснули в лицо кипятком.

После этого злоумышленники избили 37-летнего мужчину, отобрали сумку с личными вещами и скрылись на его автомобиле в неизвестном направлении.

Полиция прочесала Киев в поисках машины, которую угнали злоумышленники. В итоге, правоохранителям удалось в течение суток задержать злоумышленников, они находились в Сумской области.

29-летнему уроженцу Сумской области и 26-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении угона и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Одессе на Черемушках, где мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.