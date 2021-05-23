Неадекват в столице выбросил из окна кошку и четырех котят

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

Прибывшие на вызов сосесей полицейские установили квартиру подозреваемого.

Хозяин сразу открыл им дверь и не стал отпираться от содеянного.

Мужчина рассказал, что во время игры, кошка больно поцарапала ему руку, поэтому он решил выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.

Животные погибли, всего однин котенок выжил и находится на лечении в ветеринарной клинике.

Злоумышленник получил обвинение по ст. 299 ч. 3 (жестокое обращение с животными) и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того мы писали, что пенсионеры стали рекордсменами, забив свое тело татуировками.

Чарльз Хелмке и Шарлотта Гаттенберг проживают в США и являются самой татуированной пожилой парой.

Тело 67-летней женщины покрыто рисунками на 91,5%, а 75-летнего мужчины на 93,5%.

Влюбленные не собираются останавливаться на достигнутом.

Они попали в Книгу Рекордов Гиннеса -как "Самые татуированные люди своего возраста" .

"Я сразу решила, что моей целью станет масштабная татуировка на всё тело. И я до сих пор работаю над этим", - говорит женщина.