Неадекват в столице выбросил из окна кошку и четырех котят
Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.
Прибывшие на вызов сосесей полицейские установили квартиру подозреваемого.
Хозяин сразу открыл им дверь и не стал отпираться от содеянного.
Мужчина рассказал, что во время игры, кошка больно поцарапала ему руку, поэтому он решил выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.
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