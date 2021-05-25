Утром 22 мая 2021 года в столичном ресторане В Boutique Bar состоялась социальная инициатива от Общественной Организации «Киев Цветущий» с высадки растений и цветов на летней террасе бара

Мероприятие посетили не только гости ресторана, но и приглашенные командой В Boutique Bar городские герои Киева, которые неравнодушны к развитию города и улучшению окружающей среды. Цель мероприятия не только в озеленении террасы бара, но и в поднятии актуальных вопросов экологии и урбанистики города.

Как отмечает сама основательница проекта Ольга Джарты: "Главная цель ОО "Киев цветущий" заключается во внедрении экокультуры, повышении экологического сознания населения, чтобы защита и сохранение окружающей среды стали действительно модным и действенным трендом. Чтобы мир знал Наш Киев как цветущую европейскую столицу".

В программе гостей ожидало угощение от команды B Boutique Bar и истории высадки деревьев по городу от основателя проекта KyivKvit - Ольги Джарты. С энтузиазмом, к акции присоединились, не только приглашенные гости, но и присутствующие посетители ресторана, что создало незабываемую, дружескую атмосферу мероприятия.

Такие инициативы проекта KyivKvit объединяют людей вокруг идеи Цветущего Киева. Команда В Boutique Bar была счастлива присоединиться к людям, которые хотят творить, вдохновляться и видеть Киев зеленым, цветущим, современным и комфортным для жизни городом.

В дальнейшем ОО "Киев цветущий" организует высадку деревьев в парке "Позняки". 1 июня, в день защиты детей, планируется масштабный праздник для родителей с детьми - веселые интерактивы и вкусности ждут малышей. К тому же в этот день вы сможете попасть на презентацию фотокартин, что были отсняты накануне: дети известных личностей присоединились к фотосессии, стилизованной живыми цветами. Слоганом фотосета стали слова "Дети - цветы жизни!».