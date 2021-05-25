В Печерском районе Киева Служба безопасности Украины выявила тайник с оружием и боеприпасами

Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем, которая является объектом критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители говорят, что обнаружили такой перечень оружия и боеприпасов: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; пять снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

В сообщении отметили, что сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

Также ранее сообщалось, что в Харькове на территории бывшей фабрики обнаружили боеприпас

Прибывшие на место пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас с места обнаружения и обезвредили. Опасную находку идентифицировали как ручную гранату Ф-1. Всего за сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине пиротехники обезвредили 9 найденных боеприпасов.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города, где она начала просить помощь и звонить полиции.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.