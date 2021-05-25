В Печерском районе Киева Служба безопасности Украины выявила тайник с оружием и боеприпасами
Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем, которая является объектом критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители говорят, что обнаружили такой перечень оружия и боеприпасов: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; пять снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
В сообщении отметили, что сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.
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Также ранее сообщалось, что в Харькове на территории бывшей фабрики обнаружили боеприпас
Прибывшие на место пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас с места обнаружения и обезвредили. Опасную находку идентифицировали как ручную гранату Ф-1. Всего за сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине пиротехники обезвредили 9 найденных боеприпасов.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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