Погода в Украине в среду, 26 мая, почти во всех регионах будет солнечной и ясной
Но в Киеве тем временем объявлен первый уровень опасности, желтый. Ведь днем 26 мая в столице ожидается гроза.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
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Если вы находитесь на улице, то укройтесь от грозы в любом ближайшем здании. Открытый подъезд сегодня найти вряд ли получится, но это может быть магазин, павильон или какое-либо учреждение. В крайнем случае можно спрятаться на остановке, только не касайтесь её стенок. Продвигаясь к укрытию, не раскрывайте над собой зонт. Старайтесь не бежать, слегка пригнитесь.
Если гроза началась, когда вы купались, рыбачили или катались на лодке, то выберитесь на берег и отойдите от воды спокойным шагом на безопасное расстояние. Вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
Во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом. Молния поражает самые высокие предметы. Отойдите от такого дерева на 30-40 метров.
Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует в случае падения деревьев или веток, или травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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