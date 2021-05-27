Что надо знать о новшествах

В Киеве решили урегулировать правила перевозки некоторых вещей

Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров. Руководство подземки совместно с активистами разработали схему использования этих видов транспорта в столичном метро.

Об этом 26 мая передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Правила относительно моноколес и самокатов руководство метрополитена согласовало в ходе обсуждения с участием представителей сообщества легкого персонального транспорта.

Участники совещания предложили внести следующие изменения:

1. Моноколеса могут перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.

2. Самокаты. Все, состоящие, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.

3. Любые вещи более 200 см запрещено перевозить.

4. По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.

5. Кататься по платформе запрещено. Это может привести к сложным травмам.

Кроме того, 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, который предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды нужно в чехле.

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