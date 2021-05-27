В Киеве решили урегулировать правила перевозки некоторых вещей
Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров. Руководство подземки совместно с активистами разработали схему использования этих видов транспорта в столичном метро.
Об этом 26 мая передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Правила относительно моноколес и самокатов руководство метрополитена согласовало в ходе обсуждения с участием представителей сообщества легкого персонального транспорта.
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Участники совещания предложили внести следующие изменения:
1. Моноколеса могут перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
2. Самокаты. Все, состоящие, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
3. Любые вещи более 200 см запрещено перевозить.
4. По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.
5. Кататься по платформе запрещено. Это может привести к сложным травмам.
Кроме того, 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, который предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды нужно в чехле.
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