Под Киевом вспыхнул пожар на фабрике
В Бучанском районе Киевской области вспыхнул крупный пожар на одной из фабрик, сообщает dtp.kiev.ua.
В селе Крюковщина ночью горело здание, как говорят местные - там расположена фабрика. Судя по фото, пожар охватил верхние этажи здания.
Рядом со зданием расположены частные жилые дома и другие постройки.
Официальной информации о ЧП не было.
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