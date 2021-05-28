Под Киевом вспыхнул пожар на фабрике

В Бучанском районе Киевской области вспыхнул крупный пожар на одной из фабрик, сообщает dtp.kiev.ua.

В селе Крюковщина ночью горело здание, как говорят местные - там расположена фабрика. Судя по фото, пожар охватил верхние этажи здания.

Рядом со зданием расположены частные жилые дома и другие постройки.

Официальной информации о ЧП не было.

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К месту ЧП оперативно слетелись пожарные машины.

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На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетали из окон на предпоследнем этаже здания.

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