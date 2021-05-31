В Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство
В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.
«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.
Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.
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В полиции выясняют обстоятельства ЧП.
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Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.
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