В Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство

В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.

«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.

В полиции выясняют обстоятельства ЧП.

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Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.

Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.

Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.

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