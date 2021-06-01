Киевляне стали свидетелями разборок между маршрутчиками

Два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги. Вероятно это был спор за остановку. Они толкались и плевали друг в друга.

Впоследствии видео этого инцидента опубликовали в сети, сообщает "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео доскрольте новость вниз).

Инцидент произошел на Красном Хуторе. Как видно на видео, двое мужчин 30-40 лет на вид сначала бранились, а затем прибегли к физическому насилию. Один из них даже использовал удары ногами, чтобы отвоевать свое место на остановке. Драку прекратил человек, который все это время пытался успокоить агрессивных маршрутчиков.

Доподлинно неизвестно, почему водители начали драться. Однако в подписи к видео написали, что это произошло, поскольку они "не поделили остановку".

"Водители маршруток не поделили остановку и, как два барана, начали харкаться и толкаться. Культура, аж прет", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент, отметив, что на этом маршруте постоянно дерутся водители: "Это уже не впервые. Там постоянное соревнование "кто кого опередит" на "посадку" пассажиров", "Теперь понятно почему хотят поднять цены на проезд - за шоу нужно платить. А вообще - дичь!", "И эти чуваки живых людей перевозят... Жутко теперь это понимать".

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