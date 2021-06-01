Киевляне стали свидетелями разборок между маршрутчиками
Два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги. Вероятно это был спор за остановку. Они толкались и плевали друг в друга.
Впоследствии видео этого инцидента опубликовали в сети, сообщает "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео доскрольте новость вниз).
Инцидент произошел на Красном Хуторе. Как видно на видео, двое мужчин 30-40 лет на вид сначала бранились, а затем прибегли к физическому насилию. Один из них даже использовал удары ногами, чтобы отвоевать свое место на остановке. Драку прекратил человек, который все это время пытался успокоить агрессивных маршрутчиков.
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Доподлинно неизвестно, почему водители начали драться. Однако в подписи к видео написали, что это произошло, поскольку они "не поделили остановку".
"Водители маршруток не поделили остановку и, как два барана, начали харкаться и толкаться. Культура, аж прет", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент, отметив, что на этом маршруте постоянно дерутся водители: "Это уже не впервые. Там постоянное соревнование "кто кого опередит" на "посадку" пассажиров", "Теперь понятно почему хотят поднять цены на проезд - за шоу нужно платить. А вообще - дичь!", "И эти чуваки живых людей перевозят... Жутко теперь это понимать".
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