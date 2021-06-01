В Киеве подростки разгромили квартиру
Так, в столице блогершу вместе с ее парнем задержали полицейские. Подростки были пьяные, они оскорбляли полицейских и вели себя неадекватно, сообщает "Киев Оперативный".
Парня "связали" сотрудники полиции. В итоге, парня блогерши доставили в райотдел, девушку увезли следом.
"Осторожно, видео вызывает рвотные рефлексы и содержит много нецензурной брани. Скандальная блогерша в очередной раз доказала свою тупость и неадекватность.
Сегодня ночью она с друзьями разнесла очередные апартаменты, в которых жила. Двух слов связать не может. Как и ее друзья. Достанутся же кому-то вот такие куски "счастья", - пишут авторы видео.
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Ранее мы писали, что в Ужгороде в городской маршрутке произошел конфликт
57-летний мужчина начал цепляться к 36-летней женщине, когда та оттолкнула его, неадекват ударил женщину в лицо.
Конфликт произошел в присутствии малеького ребенка потерпевшей. Мужчина ударил женщину еще несколько раз, вышел из маршрутки и скрылся.
Женщина позвонила в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого, он был нетрезв и не смог объяснить поведение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
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