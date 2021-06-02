Поножовщина из-за спора об оплате коммунальных услуг произошла в Киеве

Конфликт произошел между родственниками, которые делят одну квартиру на две семьи. В результате одного из них забрала скорая, а второго - полиция.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что из дома на улице Садовой госпитализировали 35-летнего местного жителя с ранением грудной клетки. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и экипаж патрульных.

Как рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, полицейские осмотрели место происшествия, пообщались с очевидцами и выяснили, что в доме совместно проживают две семьи: родные сестры с мужьями и детьми.

Уточняется, что между семейными парами возник конфликт из-за денег за оплату коммунальных услуг. В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им другого в грудь. После этого злоумышленник вместе с женой покинул помещение.



Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



Мужчина скрывался в квартире друзей на улице Чернобыльской. С собой он имел пакет, в котором была одежда, вероятно, со следами крови, и нож. Эти вещи правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

33-летнего уроженца Днепропетровской области полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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