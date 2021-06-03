В Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей

Авария произошла на Набережно-Рыбальской дороге под Подольско-Воскресенском мостом около 08:30 утра.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, предварительно установлено, что алкоголя в крови водителей не было обнаружено.

Уточняется, что Toyota не придерживался дистанции между автомобилями и протаранил Chevrolet в заднюю часть. В результате удара последний влетел в отбойник, при этом он задел боковую часть автомобиля Ford. Машины разлетелись по сторонам. К счастью, ни один из водителей серьезно не пострадал.



На место ДТП прибыл экипаж патрульных, которые устанавливали все детали происшествия.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia, в котором находились отец и сын, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.