Сколько сейчас стоит снять квартиру в Киеве? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает эксперт в области недвижимости Алексей Коваль.

«Я бы не сказал, что разброс цен так уж велик. Арендовать в Киеве однокомнатную квартиру, в зависимости от района, стоит от пяти до восьми тысяч гривен. Если речь идёт о хорошем жилом комплексе рядом с метро, аренда может стоить и двенадцать тысяч. Впрочем, я недавно слышал, что такие квартиры в Вышгороде сдаются и по десять тысяч. То есть аренда квартир в последнее время немного возросла в цене. Конечно, дороже всего обойдётся квартира в центре города, например, в Печерском районе», - говорит эксперт.

Во всём остальном, отмечает он, разница в ценах между левым и правым берегом несущественна.

«Если мы хотим снять квартиру площадью или сорок квадратных метров, или шестьдесят – разница в цене будет не очень большой. Дальше уже идут двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Там действительно начинается большой разброс цен – от двух до десяти тысяч долларов. Последнее, правда, относится уже, скорее, к пятикомнатным квартирам. Но в том, что касается маленьких квартир, большой разницы в цене нет», - замечает Алексей Коваль.

Ранее, как сообщает Politeka, экономист Алексей Кущ заявил, что кредит на покупку квартиры под высокие проценты не может называться ипотекой.

Также он настаивает на том, что ипотечное кредитование должно быть доступным для всех.