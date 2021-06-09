В Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха

Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 9 июня по городу характеризовался как высокий.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

9 июня 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержанием. Так, содержание диоксида азота в воздухе превышает норму в 5-7 раз.

Самую высокую концентрацию вредных веществ зафиксировали на проспекте и площади Победы, Бессарабской площади и на улице Каунасской.

По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни прохождения атмосферных фронтов не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Загрязнение воздуха происходит, когда в атмосферу Земли попадают вредные или избыточные количества веществ, включая газы (такие как диоксид углерода, монооксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, метан и хлорфторуглероды), частицы (как органические, так и неорганические) и биологические молекулы.

Это может вызвать заболевания, аллергию и даже смерть для людей, это может также нанести вред другим живым организмам, таким как животные и продовольственные культуры.



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