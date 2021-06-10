Жеребят лошадей Пржевальского заметили в Чернобыле
Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
На днях табун из 12 особей увидели на северной окраине Чернобыля. Четверо лошадей, это жеребята - они отличаются размером и светлым цветом.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Внезапно не стало красавицы-актрисы, сыгравшей в «Три орешка для Золушки»: трагические подробности
Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"
Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Ранее мы писали, что в Киеве под мостом нашли мину
Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.
"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.
Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают
А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты
Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус