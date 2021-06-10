Жеребят лошадей Пржевальского заметили в Чернобыле

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

На днях табун из 12 особей увидели на северной окраине Чернобыля. Четверо лошадей, это жеребята - они отличаются размером и светлым цветом.

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Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.

"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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