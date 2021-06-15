Смертельная авария всколыхнула Киевскую область
Так, смертельная авария произошла на 49 км трассы Киев-Ковель, в Бучанском районе. Там столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen.
Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Киевской области.
В результате столкновения водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте происшествия.
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Все обстоятельства автопроисшествия пока неизвестны, однако на фото, которое опубликовали в патрульной полиции, видно — от удара легковушка превратилась в груду металла.
На месте работают следователи, спасатели и полицейские. Патрульная полиция просит по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту (М-07 Киев — Ковель, 49 км автодороги, в Бучанском районе).
Также предварительно установлено, что в момент аварии водитель Nissan был трезв.
Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.