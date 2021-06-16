Инцидент произошел неподалеку от универмага "Украина" в старом районе города

В Киеве произошло обрушение пола в доме по улице Бульварно-Кудрявская 45б. На место выехали скорые, спасатели и полиция. В пресс-службе ГСЧС Киева уточнили, что пол обрушился на первом этаже пятиэтажного здания.

Об этом сообщают столичные Тelegram-каналы.

Выяснилось, что квартира в доме уже давно в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Оказывал сопротивление спасателям и врачам. Дыра была уже много лет. Мужчина отодвинул перегородку и упал в подвал. Жить будет, его все же удалось "ушпыталыты", - говорится в подписи к фото в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Также ранее сообщалось, что в 120-летнем историческом доме Киева часть потолка рухнула на голову пожилой женщины. Так, мужчина услышал грохот в квартире, где идет ремонт, и спустя время увидел, что на потолке квартиры образовываются небольшие трещины.

В этот момент в комнату зашла его жена - он показал ей трещины, и как только женщина подняла голову, огромный кусок штукатурки из бетона обрушился на нее.

Напомним, одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города, так, стало известно об обрушении там аварийного балкона.

Как сообщала Politeka, строительный кран рухнул под окна дома, есть пострадавшие.

Также Politeka писала, что канатная дорога с людьми рухнула с огромной высоты, в кабине были дети.