В Святошинском районе Киева погибла женщина-пешеход

Она попала под автомобиль, движущийся по автомагистрали на огромной скорости, ведь проигнорировала пешеходный переход. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы, 100.

О происшествии рассказали на Facebook-странице dtp.kiev.ua и опубликовали кадры с места.

Под колесами автомобиля оказалась женщина средних лет. Пострадавшая решила перейти оживленную автомагистраль, минуя пешеходные переходы.

В результате необдуманных действий в нее влетела Škoda Octavia. Отмечается, что водитель иномарки совершил наезд на пешехода на скорости 140 километров в час. После удара автомобиль пронесло еще около 60 метров, примерно на такое же расстояние было отброшено тело пострадавшей.

Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.