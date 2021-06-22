В Святошинском районе Киева погибла женщина-пешеход
Она попала под автомобиль, движущийся по автомагистрали на огромной скорости, ведь проигнорировала пешеходный переход. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы, 100.
О происшествии рассказали на Facebook-странице dtp.kiev.ua и опубликовали кадры с места.
Под колесами автомобиля оказалась женщина средних лет. Пострадавшая решила перейти оживленную автомагистраль, минуя пешеходные переходы.
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В результате необдуманных действий в нее влетела Škoda Octavia. Отмечается, что водитель иномарки совершил наезд на пешехода на скорости 140 километров в час. После удара автомобиль пронесло еще около 60 метров, примерно на такое же расстояние было отброшено тело пострадавшей.
Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители.
Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.