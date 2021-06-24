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Ученики радостно встречают долгожданные летние каникулы, а дистанционная школа «Оптима» работает 24/7, чтобы подготовиться к новому учебному году

Здесь анонсируют полное обновление учебных материалов, дополнительных опций и уроков.

Готовимся к первому классу

Обучение в «Оптиме» – это яркий, увлекательный и эффективный учебный процесс, мотивированный ребенок и постоянное внимание учителей.

Вместо ксерокопий учебников, скучных домашних заданий – новые яркие мультимедийные уроки, увлекательные интерактивные упражнения. Вместо принуждения и строгости – мотивация, жажда знаний, индивидуальная учебная программа и образовательные методики, отвечающие современным тенденциям.

Это лишь малая часть того, что может предложить «Оптима» детям.

Дистанционная школа «Оптима» – одна из лучших в Украине школ по результатам ЗНО 2020. Учиться здесь может любой ребенок, независимо от места проживания, расписания или индивидуальных потребностей.

Уже с первого сентября младшие классы в «Оптиме» ждут:

собственная образовательная платформа, индивидуальная программа обучения;

переосмысленная, дополненная база мультимедийных учебных материалов, полностью новые мультипликационные и интерактивные уроки, более 15 000 развивающих заданий по программе Smart Kids;

онлайн-классы, рассчитанные на небольшое количество учеников с постоянным сопровождением тьютора;

Oxford Learn и иностранные языки уже с 1-го класса.

Задачи средней школы

Ученики средних классов с нетерпением ждут каникул. Но что делать, если ребенок не хочет возвращаться в школу? С подобной проблемой сегодня сталкивается множество родителей и детей.

Многие дети просто хотят учиться по-другому и сменив учебное заведение показывают ранее невиданный энтузиазм и успехи. В «Оптиме» тщательно следят за мотивацией ребенка, помогают ему учиться в своем режиме, получить максимум от школьных лет.

Наверстать упущения школьной программы и поддержать желание учиться в «Оптиме» помогают:

индивидуальный учебный план;

лучшие мультимедийные лекции;

авторские образовательные материалы;

комбинированные уроки с элементами анимации и 3D;

отсутствие ранних подъемов и необходимости тратить время на дорогу до школы;

углубленная математика с интерактивной обучающей платформой GIOS;

возможность подключить постоянное сопровождение тьютора.

Лето перед ЗНО

Выпускной класс – это финишная прямая перед ответственными экзаменами и внешним оцениванием. Помимо школьной программы будущие выпускники школ занимаются повторением материала за прошлые года.

Времени очень мало, а повторить надо многое? В таких условиях ученику лучше подойдет сильная дистанционная школа, с курсами подготовки к ЗНО. В «Оптиме», помимо сильной основной программы, можно воспользоваться курсами подготовки к ДПА и ЗНО в рамках Optima Academy – уникального пространства разнообразных курсов. Такой подход не только сэкономит деньги на репетиторов и высвободит несколько часов в день, но и поможет сделать обычные занятия эффективнее, продуктивнее и интереснее.

Ученики «Оптимы», кроме украинского, могут также получить диплом США. Это позволяет выбирать вузы для обучения по всему миру, не привязываясь к политическим и географическим границам.

Летние каникулы – это долгожданный отдых для детей, а команда «Оптимы», тем временем делает все для того, чтобы ученики в сентябре вернулись в обновленную, современную школу, которая станет еще комфортнее, интереснее и эффективнее! Мы становимся лучше для вас!

Лето – лучшее время для того, чтобы определиться с обучением ребенка. Уже сейчас вы можете заказать бесплатный демодоступ в школе «Оптима» и убедиться в качестве учебных материалов. Все вопросы, требующие уточнения, можно задать по телефону: +38 0673339187, +38 0993339187.