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Пандемия коронавирусной лихорадки продолжает шагать по миру на протяжении двух лет

Несмотря на эффективные мероприятия по профилактике инфицирования, пока еще развязка этой истории не виднеется на горизонте. С другой стороны, свидетели коронавирусной эпохи отлично разбираются в диагностике заболевания. Даже далекие от медицины люди знают, что единственным достоверным методом диагностики COVID-19 является ПЦР.

Полимеразная цепная реакция позволяет обнаружить возбудителя даже в том случае, если биологический материал содержит его минимальное количество (несколько вирусных телец или фрагментов). И тем не менее, вокруг популярной темы периодически появляются мифы, которые могут опровергнуть только эксперты. Давайте узнаем: действительно ли ПЦР к SARS-CoV-2 настолько эффективен, как о нем говорят?

Особенности метода ПЦР в диагностике коронавирусной инфекции

Полимеразная цепная реакция – молекулярно-генетический метод. Это значит, что исследование проводится на молекулярном уровне, а кроме того – исследуется генетическая информация. Что это нам дает? Множество преимуществ в сравнении с серологическими или цитологическими методами (когда проводят анализ сыворотки крови или клеток ткани). В этом случае мы фактически исследуем мельчайшие фрагменты живых существ, которые непременно остаются в биологическом материале, в котором эти существа обитали.

Собственно, в этом и причина такой высокой информативности, точности и чувствительности ПЦР-теста. Киев – город, в котором ежедневно выполняют более 10000 полимеразных цепных реакций. И это касается только диагностики коронавируса! А ведь при помощи ПЦР можно диагностировать множество других инфекций и заболеваний (от туберкулеза до болезни Лайма). Среди очевидных преимуществ можно выделить:

Оперативность. Например, в лаборатории МЕДИЛАБС (https://medilabs.com.ua/plr-test-na-koronavirus-kyiv/) результат ПЦР к COVID-19 можно получить через 7 часов после забора мазка.

результат ПЦР к COVID-19 можно получить через 7 часов после забора мазка. Относительная доступность. Если раньше стоимость молекулярно-генетических исследований была сумасшедшей, сегодня благодаря созданию автоматических выделительных станций цена значительно снизилась.

Актуальность. ПЦР позитивен с первых часов заражения. То есть, если у человека был контакт с больным, он не обязан ждать активации иммунитета и может провериться сразу же. Ведь, в отличие от других тестов, ПЦР направлен на выявление вирусов в их «природной среде обитания» - на поверхности слизистой верхних дыхательных путей.

Почему весь мир пользуется именно ПЦР-тестированием для обеспечения безопасного туризма?

Всего спустя месяц после введения карантина стало понятно, что многие сферы бизнеса и даже экономики некоторых стран могут пойти на дно по причине закрытия границ. Поэтому были разработаны правила, согласно которым туристы могут путешествовать практически без ограничений. Конечно, требования отличаются, в зависимости от страны. Например:

В некоторых случаях достаточно сдать только ПЦР перед поездкой.

В других – нужно дополнительно пересдать его по прибытию или переждать определенный период в изоляции.

Некоторые государства требуют и негативного теста, и обязательного отбывания карантина.

И тем не менее, единственным достоверным лабораторным исследованием во всем мире признан ПЦР. Что в очередной раз говорит о его универсальности, информативности и точности.

Как происходит процедура сдачи ПЦР-теста на COVID-19 в Киеве?

Расскажем на примере МЕДИЛАБС – лаборатории, прошедшей международный контроль качества от Охматдет. Прежде всего вам необходимо записаться на сдачу анализа в удобное время и в удобном пункте забора. Осуществить запись можно на сайте или по контактному номеру. В назначенный день нужно соблюсти все правила подготовки:

За 4 часа до сдачи запрещается есть, полоскать рот или горло, чистить зубы, курить, жевать жвачку.

За 6 часов до сдачи нельзя использовать спреи для горла, препараты для рассасывания или средства для освежения дыхания.

По приходу в пункт забора вас попросят заполнить анкету, а затем пригласят в манипуляционную. Сам тест не вызывает болезненных ощущений – это все миф. Квалифицированные медсестры производят забор мазка быстро и аккуратно, после чего пациент сразу же освобождается. Результат можно забрать в бумажном виде или получить на почту в электронном виде.