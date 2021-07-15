Общественный деятель и депутат Киевсовета Евгения Кулеба назвала в программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой слабые места столицы Украины.

Среди самых больших проблем Киева гостя программы называет изношенную инфраструктуру, частый прорыв труб зимой, качество воды и воздуха, экологию в целом и транспортную систему. Чтобы не быть голословной, депутат советует спросить рядового киевлянина о проблемах города, ведь он сам их назовет: тарифы, загруженность дорог, загрязнение воздуха и застройка исторического центра новыми небоскребами.

Подробнее Кулеба останавливается на столичной экологии и негативном воздействии на нее автотранспорта. «Это то, что не видно, потому что это не прекрасный красивый парк, а то, что спрятано, но является основой жизни города», - подчеркивает она.

Попутно Кулеба рассказывает о своей сегодняшней деятельности. «Сейчас я активно работаю с темой адаптации Киева к глобальным изменениям климата», - сообщает она. Политик объясняет, что, когда на улице 40 градусов и нет ни одной тени, нужно что-то делать. «Температура на асфальте от температуры в зеленых зонах может отличаться на пятнадцать градусов», - утверждает она и добавляет, что значит нужны зеленые зоны, всевозможные парки, скверы и водоемы.

Как сообщала Politeka, Кулеба рассказала, какие у Киева есть шансы становиться ежегодно зеленее.

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