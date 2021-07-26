Депутат Киевсовета, член комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Олеся Пинзеник в интервью изданию Kyiv.Press рассказала, почему семейные врачи и другие медицинские работники массово увольняются.

«Увольнения врачей – вопрос не к городским властям, а к государству. Суть медицинской реформы – деньги идут за пациентом. Это правильно», - говорит депутат.

Пинзеник отмечает, что к некоторым врачам пациенты идут массово, а у некоторых их очень мало – при этом зарплата у них одинаковая. По ее мнению, это несправедливо.

В то же время она обратила внимание на то, что существует глобальная проблема в тарифах на услуги. По ее словам, было заявлено, что на медицину выделят 5% ВВП, а тарифы должна была определить специальная комиссия. Однако, отмечает Пинзеник, в результате сначала приняли бюджет, где на медицину выделили деньги по остаточному принципу, а потом эту цифру разбили на тарифы.

В результате получилось, что, например, стоимость МРТ в коммунальном лечебном учреждении составляет 49,42 грн, говорит депутат. Пинзеник подчеркивает, что сделать МРТ за эту цену нельзя нигде, потому что есть себестоимость такой процедуры, к тому же аппарат дорогой.

«Кто будет работать себе в убыток? Так же с врачами. Прием в коммунальных предприятиях стоит 50 гривен. В частной клинике – от 500 гривен и больше», - сказала она.

По ее словам, в нашей стране есть хорошие специалисты, но они не хотят работать в убыток. Пинзеник считает, что украинские врачи будут работать на коммунальных предприятиях, если в Украине будет надлежащее финансирование медицины и достойные зарплаты.

Также она поделилась опытом визита к врачу в США, где когда-то работала. Депутат рассказала, что имела дорогую страховку, однако заплатила за визит 200 долларов – за эти деньги врач просто с ней поговорила 15 минут и померила давление.

«Как показал коронавирус, не может быть дешевой медицины», - резюмировала Пинзеник.

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