В новой программе «in kyiv» эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, что отказ Всемирному банку в проекте по развитию наземного транспорта Киева является оскорбительным вредом для Киева.

«Если Киев может отказать Всемирному банку в супер обоснованном проекте, то Киев может отказать кому угодно. Если предложение проекта по развитию наземного транспорта Киева пришло от Всемирного банка супер обоснованное с финансированием, с доказательствами, что это будет эффективно. А Киев просто этого не делает, то я не знаю, кем надо быть в Украине и мире, чтобы учитывали твои решения», - подчеркнул он.

Беспалов считает, что на втором месте по вреду для киевлян является отсутствие развития скоростного транспорта на Троещине. Решение по классическому метрополитену, полагает он, является необоснованным по современным цифрами, и кажется, что более современные транспортные системы дают лучшие решения.

«Я видел эти расчеты и математику, и я не понимаю, почему Киев все же принимает решение в пользу классического старого метро. Я бы все же советовал киевлянам лучше оценивать свои поездки и понять, что их время стоит денег, а в Киеве это в среднем 100 гривен в час. Если киевлянин тратит на дорогу полтора часа, считайте, что он тратит 150 гривен. И, когда киевлянам что-то предлагают, надо понимать, какие будут изменения и анализировать предложения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Петрука, что согласно утвержденному проекту Подольско-Воскресенский мост идет только на Микитенко-Стальского.

Также ранее для Politeka Рак рассказывал, что министерство финансов должно было согласовывать кредит на продолжение скоростного трамвая до Дворца Спорта.



