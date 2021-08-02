Местные жители возле метро Вырлица пытаются не допустить застройки озера. Активисты хотят обустроенную зеленую зону и сохранение природы вместо запланированного ТРЦ.
Издание Kyiv.Press сделало интервью с одной из основательниц протестной инициативы Анастасией Гмырянской.
Она говорит, что строительный забор маргинализирует территорию вокруг озера, из-за чего зеленой зоной стали чаще гулять пьяницы и наркоманы, вместо нормальных людей из окрестных районов. Активисты хотят, чтобы это была удобная обустроенная территория, которая в то же время будет безопасной для окружающей экосистемы.
Гмырянская говорит: «Никакого бетонирования берегов, вырубки деревьев или выкашивание камыша. Банально надо разобраться с мусором, сделать экотропинки с информационными стендами, обустроить выходы к воде, комфортное для окружающей среды освещение, скамейки, беговую дорожку »
Активистка добавляет, что можно было бы сделать деревянную башню для наблюдения за птицами, потому что на Вырлице живет большая колония чаек. Анастасия Гмырянская говорит, что для привлечения внимания людей к проблемам озера там будут проводиться образовательные мероприятия на соответствующую тематику, а в будущем они хотят также проводить концерты и кинопоказы. По ее словам, подобных территорий для отдыха на природе очень не хватает, особенно в их районе, не говоря уже о районе Осокорков и Позняков, где ситуация еще хуже.
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