В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой директор ГО CHARITY TUNER Екатерина Жук рассказала про проблемные и любимые места Киева.

«Меня больше всего раздражает в Киеве бытовая запущенность и захламленность. Отсутствие парковок в Киеве – это абсолютно неприемлемо. И есть очень много разных идей относительно перекрытия центра и каких-то платных въездов, но почему-то наши урбанисты не хотят смотреть, как устроены парковки и организация транспортного движения в мировых столицах», - рассказала она.

Жук сказала, что ей очень понравилась идея создания чат-бота, в который можно зайти по номеру автомобиля и обратиться к владельцу по любой проблеме, возникшей с его машиной.

Больше всего в Киеве ей нравятся красивые дома и памятники архитектуры.

«Все то, до чего еще не добрались, хотя иногда кажется, что существует какой-то план по уничтожению архитектуры Киева. Но самое любимое место в Киеве – это, конечно же, Андреевский спуск», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Манойленко, что новые многоэтажки лишают жителей старых домов по соседству личного пространства.

Также ранее для Politeka Манойленко рассказывала о стройках в центре Киева: «Этажи все строятся и строятся».