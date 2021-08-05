В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой директор ГО CHARITY TUNER Екатерина Жук рассказала про проблемные и любимые места Киева.
«Меня больше всего раздражает в Киеве бытовая запущенность и захламленность. Отсутствие парковок в Киеве – это абсолютно неприемлемо. И есть очень много разных идей относительно перекрытия центра и каких-то платных въездов, но почему-то наши урбанисты не хотят смотреть, как устроены парковки и организация транспортного движения в мировых столицах», - рассказала она.
Жук сказала, что ей очень понравилась идея создания чат-бота, в который можно зайти по номеру автомобиля и обратиться к владельцу по любой проблеме, возникшей с его машиной.
Больше всего в Киеве ей нравятся красивые дома и памятники архитектуры.
«Все то, до чего еще не добрались, хотя иногда кажется, что существует какой-то план по уничтожению архитектуры Киева. Но самое любимое место в Киеве – это, конечно же, Андреевский спуск», - резюмировала она.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Манойленко, что новые многоэтажки лишают жителей старых домов по соседству личного пространства.
Также ранее для Politeka Манойленко рассказывала о стройках в центре Киева: «Этажи все строятся и строятся».