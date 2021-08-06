Генеральный директор Центра образования "Оптима" Мария Милецкая провела встречу с ректором Национального университета биоресурсов и природопользования, экс-министром образования Украины Станиславом Николаенко, в ходе которой стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах дистанционных технологий и подготовки к такому обучению учеников и преподавателей

"Оптима" стала первой в Украине полностью дистанционной школой, в которой на сегодня обучается более 7 тысяч учеников, выпускниками Центра стали свыше 3000 молодых украинцев. Школа "Оптима" также вошла в пятерку лучших учебных заведений по результатам внешнего независимого оценивания.

Стоит отметить, что выпускники "Оптимы" по результатам ВНО показывают высокий уровень знаний. Достигается это благодаря современным методикам в образовании.

На сегодня Центр образования "Оптима" работает во всех регионах страны, а представительства открыты в крупных городах. В частности уже работают 13 представительств в Чернигове, Мукачево, Тернополе, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Хмельницком, Житомире, Одессе, Виннице, Днепре, Николаеве и, конечно, в столице Украины – Киеве.

Сотрудничает школа "Оптима" и с Министерством образования и науки Украины. В частности она является официальным партнером всеукраинского педагогического эксперимента, получившего название "Умники" (Smart Kids). В рамках проекта разрабатываются методики обучения, сочетающие традиционные методы преподавания с современными технологиями. Главная цель – улучшить качество образования и сделать обучение в начальной школе интереснее.

Во время встречи гендиректор школы "Оптима" Мария Милецкая рассказала о планах на учебный 2021-2022 год. Так, уже с 1 сентября ученики школы получат доступ к лучшей в стране базе учебных материалов, а также для каждого будет предоставлена индивидуальная программа.

Главный упор в школе "Оптима" делается на углубленное изучение математики и английского языка. В частности занятия по английскому проводится на лицензионной платформе Oxford Learn. Кроме того, высокое качество обучения обеспечивается наличием интегрированных IT-классов.

Как отметила Милецкая, формы обучения в школе "Оптима" отличаются оригинальными подходами, а адаптация новых учеников к дистанционной форме обучения проходит легко благодаря виртуальным мини-классам.

Важнейшим отличием школы "Оптима" является наличие кейс-уроков, которые не только улучшают качество обучения, но и дают возможность ученикам выбрать будущую профессию. Также кейс-уроки позволяют талантливым молодым украинцам поучаствовать в научных разработках. Отметим, что математические и IT-направления в школе "Оптима" основываются на интегрированной STEM-концепции.

Во время встречи стороны также обсудили возможность расширения сотрудничества со студентами из других стран.

Национальный университет биоресурсов и природопользования – крупнейший вуз Украины с мощной исследовательской базой. Как отметил ректор НУБиП Станислав Николаенко, учебное заведение уделяет внимание исследованиям в сфере биотехнологий, агробиологии, автоматизации и робототехники.

НУБиП уже несколько лет сотрудничает со школой "Оптима". Как отметила декан гуманитарно-педагогического факультета Инна Савицкая, выпускники школы, которые продолжают обучение в НУБиП, имеют высокий уровень подготовки.

По итогам встречи школа "Оптима" и НУБиП подписали Договор о сотрудничестве. В частности стороны будут расширять и налаживать работу в направлениях профессиональной ориентации молодых украинцев, внедрения инноваций в учебный процесс и привлечения учеников к исследовательской деятельности. Кроме того, школа "Оптима" и НУБиП будут работать над повышением качества профильного образования в Украине.



