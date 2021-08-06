Эксперт по вопросам Общественного бюджета Владимир Басовский в интервью изданию Kyiv.press рассказал о формате электронной демократии, который работает в Киеве уже пять лет. Основная его задача, отмечает Басовский - привлечь киевлян к развитию города. Эксперт объяснил, как проходит процесс сбора голосов для победы

По его словам, авторы смогут попрактиковаться в составлении сметы своего проекта и должны доказать, что их идея способна содействовать развитию Киева и будет полезна для киевлян. Другое преимущество Общественного бюджета, отмечает Басовский — это избежание коррупционной составляющей, ведь победитель контролирует реализацию проекта компетентными органами.

«Как правило, сами проекты малобюджетные – 50-100 тысяч гривен. Выиграть большому проекту очень сложно», - добавил Басовский.

По его словам, собрать голоса людей для победы очень сложно, ведь нужно активно агитировать их за свой проект, привлекать не только друзей и знакомых. Басовский отметил, что он не имеет доступа к технической части системы, чтобы говорить о вероятности использования накрутки голосов, но каждый год происходят определенные аномалии в процессе голосования, которые свидетельствуют, что с этим надо разбираться. Например, говорит он, нельзя набрать тысячу голосов за одну ночь.

Эксперт уверен, что с помощью Общественного бюджета можно бороться с низкой активностью людей.

«Авторов в Киеве очень мало – до тысячи человек, для трехмиллионного города это мало. Мы решили, что надо воспитывать активность, начиная с школ. Потому что в системе образования нет ничего о проектном менеджменте, бюджетных процессах», - говорит эксперт.

Эксперт отметил, что участвовать в голосовании могут киевляне или те, кто работает в городе и официально является налогоплательщиком.

Время голосования, объяснил Басовский – 28 дней, и это довольно много и тяжело для авторов проектов за огромного количества телефонных звонков, необходимость постоянной коммуникации и взаимодействия с людьми. Чтобы набрать нужное количество голосов, говорит он, нужно идти на улицу и просить прохожих проголосовать. Выгода от этой работы, по словам эксперта, не финансовая, зато авторы будут понимать, что их проект сделал вклад в развитие города.

«Авторы проектов - те, кто действительно хочет что-то поменять в Киеве и добиться результата», - считает Басовский.

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