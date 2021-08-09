В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой инженер и урбанист Дмитрий Макагон рассказал, какую идею хочет донести до киевлян.

«Конечно, у меня есть эгоистические цели – я хочу жить в комфортном Киеве. Когда я еду в Европу, я вижу как там и мне это нравится. Я хочу, чтобы так же было и у нас. Я хочу иметь в Киеве нормальный общественный транспорт, на котором можно было бы ездить», - акцентировал он.

Макагон рассказал, что у него есть машина и он на ней ездит только потому, что ему не нравится киевский общественный транспорт. Но ему не нравится сидеть за рулем, подчеркнул он, и он с удовольствием бы пересел в комфортный общественный транспорт с кондиционером и свободными сидячими местами.

«Самое главное, чего не хватает Киеву, чтобы стать комфортным городом – это общественного транспорта. У нас власть занимается каким-то пиаром на парках, скверах и фонтанах, но, на самом деле, Киеву не хватает каких-то банальных и простых вещей. Киевлянам не хватает качественной питьевой воды, так как пить из крана воду это такое себе удовольствие. В Киеве до сих пор существуют проблемы с мусором. И это банальные базовые вещи, которые действительно сделают город очень комфортным», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гадюкина, что если мы будем так относиться к своему городу, то мы будем просто деградировать.

Также ранее для Politeka Жук рассказывала, что меня больше всего раздражает в Киеве бытовая запущенность и захламленность.



