В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой директор аналитико-исследовательского центра Института города Александр Сергиенко рассказал, что должно измениться, чтобы исключить незаконное строительство в Киеве.

«Когда законы не действуют, то сделать практически ничего нельзя, разве что отчаянные идут ломать физически заборы, на самом деле нарушая определенные нормы поведения. И люди физически препятствуют незаконной застройке, это у нас имеет массовый характер. Понятно, что когда у нас Верховная рада в большинстве формируется представителями олигархов, то такая Верховная Рада работает на своего олигарха, а не в интересах народа. Поэтому мы видим эти низкокачественные законопроекты и нелепые законы», - подчеркнул он.

Сергиенко рассказал, что Киев - это исторический город и во времена Ярослава Мудрого он был больше, чем Париж. Киев всегда был городом центра торговли, а впоследствии и промышленности, подтвердил он, поэтому Киев всегда был мощным городом. Поэтому мы должны заботиться о нашем городе, уверен он, чтобы на нем воспитывалось новое поколение, а то, что делают незаконные застройщики – это преступление перед будущими поколениями.

«Когда-то внуки и правнуки проклянут тех, кто наделал в Киеве такие застройки. Потому что общепринятый прием – это берется какой-то дом в аренду или выкупается для проведения реконструкции, чтобы создать там офисный центр или жилой дом. Но потом с этим домом ничего не делают, он разрушается, запускают туда бездомных, которые делают поджоги и в результате уничтожают его. Есть примеры такие как усадьба Мурашко и Сикорского», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кравца, что очень важно принимать генплан города.

Также ранее Politeka писала со слов Манойленко, что новые многоэтажки лишают жителей старых домов по соседству личного пространства.