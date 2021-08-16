В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой директор аналитико-исследовательского центра Института города Александр Сергиенко рассказал, что должно измениться, чтобы исключить незаконное строительство в Киеве.
«Когда законы не действуют, то сделать практически ничего нельзя, разве что отчаянные идут ломать физически заборы, на самом деле нарушая определенные нормы поведения. И люди физически препятствуют незаконной застройке, это у нас имеет массовый характер. Понятно, что когда у нас Верховная рада в большинстве формируется представителями олигархов, то такая Верховная Рада работает на своего олигарха, а не в интересах народа. Поэтому мы видим эти низкокачественные законопроекты и нелепые законы», - подчеркнул он.
Сергиенко рассказал, что Киев - это исторический город и во времена Ярослава Мудрого он был больше, чем Париж. Киев всегда был городом центра торговли, а впоследствии и промышленности, подтвердил он, поэтому Киев всегда был мощным городом. Поэтому мы должны заботиться о нашем городе, уверен он, чтобы на нем воспитывалось новое поколение, а то, что делают незаконные застройщики – это преступление перед будущими поколениями.
«Когда-то внуки и правнуки проклянут тех, кто наделал в Киеве такие застройки. Потому что общепринятый прием – это берется какой-то дом в аренду или выкупается для проведения реконструкции, чтобы создать там офисный центр или жилой дом. Но потом с этим домом ничего не делают, он разрушается, запускают туда бездомных, которые делают поджоги и в результате уничтожают его. Есть примеры такие как усадьба Мурашко и Сикорского», - резюмировал он.
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