Почему Киеву обязательно нужен генплан и чем грозит его отсутствие? На этот вопрос ответил директор аналитико-исследовательского центра Института города Александр Сергиенко в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

Прежде всего гость программы рассказывает, как о генплане города говорится в законе о градостроительной деятельности. «Если у нас был генплан принят в 2002 году до 2020 года, то с принятием этого закона считается, что он продолжает свое действие», - объясняет он. Итак, говорит Сергиенко, по закону генплан города - бессрочный.

Тем не менее, рассказывает он, городские власти намерены улучшить генплан, а несколько лет назад мэр столицы Украины провел презентацию этого измененного плана.

Итак, констатирует он, ситуация сложилась противоречивая: план можно продолжить, но его нужно изменить, учитывая устаревшие показатели. «Существует несогласованность действующего законодательства с реалиями жизни», - заключает Сергиенко.

Попутно гость программы ссылается и на Европейскую хартию местного самоуправления, и на законодательство Украины - везде указано, что на первом месте для местной власти должны стоять интересы общества. Вместо этого, говорит он, действия местных властей Киева этому противоречат, а государство не может их сдерживать из-за отсутствия соответствующих механизмов.

Сергиенко акцентирует на необходимости городу иметь свой генплан: «Важно, чтобы были земли запаса и можно было там развернуть строительство жилого массива или технопарка, или университета. И такие уступки оказываются волюнтаризмом местной власти, которая действует в своих личных интересах, а не в интересах всего общества».

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