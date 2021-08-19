В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой журналист Максим Гадюкин рассказал, какие коммунальные предприятия Киева по его мнению работают хуже всего

«Это «Киевзеленбуд», потому что ребята выпиливают старые деревья, при этом ссылаются на какие-то обращения. «Киевзеленбуд» - это такой паразит, который научился работать именно по запросам людей, люди еще сами не понимают, что просят сделать страшные вещи, а они уже и рады стараться. Сначала «Киевзеленбуд» спиливает дерево, потому что оно над дорогой, и не важно, что оно не падает, но оно над дорогой и этого достаточно», - подчеркнул он.

Гадюкин рассказал, что потом на место спиленного дерева садят новый саженец за тройную цену, при этом не поливают его, чтобы в скором времени посадить еще один. «Киевзеленбуд» выкашивает зеленую траву под самый корень, после чего в дождь получается грязь и болото, подчеркнул он.

«Можно в топ еще добавить «Киевблагоустройство» - это тоже такой сомнительный момент в истории города. Потому что «Киевблагоустройство» формально должен бороться с нелегальной торговлей, чтобы МАФы не создавали пожароопасную обстановку в районах. А сразу после их проверки на Левобережной горит МАФ и не понятно, то ли его проверяли, то ли просто приезжали сфотографироваться. Потому что как-то странно, только была проверка, а первая жара и сразу пожар», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гадюкина, что с недобросовестными застройщиками надо бороться на стадии проектирования.

Также ранее для Politeka Король рассказывал, что в Киеве высаживали два вида тополей: это канадская и пирамидальная.