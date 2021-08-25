В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой председатель ассоциации ЖБК и ОСББ Константин Киричук рассказал, какие коммунальные проблемы в столице являются самыми распространенными и как киевляне их могут решить.

«В Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает, а вопрос с хрущевками не решается. Например, во многих районах Киева, где дома построены на склонах, есть большая проблема с постоянными прорывами труб и с этим ничего нельзя сделать, потому что централизованная система просто не выдерживает, ее нужно полностью всю менять. Но мы не в силах как киевляне это сделать, с нас не могут собрать столько налогов, чтобы все это поменять», - сообщил он.

Киричук сказал, что в наших силах как киевлян попытаться самоорганизоваться и стать активными, создавая ОСББ и подключая жильцов дома, имеющих профессии, которые помогут в управлении этим ОСББ. Человеческий ресурс есть, уверен он, среди жильцов дома, просто его нужно разрабатывать и подключать к управлению. Ведь лучше заплатить за работу соседу юристу, который заинтересован в решении проблем своего же дома, считает он, чем нанимать юриста со стороны.

«Хочу напомнить, что любой многоквартирный дом в Киеве является прибыльным, даже если в нем двадцать квартир - это прибыльный бизнес. Средний дом в Киеве - это сто квартир, сейчас тариф в Киеве около 10 грн., за квадратный метр содержания придомовой территории. Получается со ста квартир люди платят в месяц 50 тысяч гривен, а в год это получается 600 тысяч гривен. Да, из этих денег нужно оплачивать услуги, предоставляемые дому обслуживающими организациями», - сказал он.

Киричук считает, что если грамотно подойти к заключениям договоров на вывоз мусора и других услуг, которые оплачиваются с этих средств, то тогда мы сможем экономить половину денег. И по программе Киева 30 на 70, когда жильцы платят 30%, а город добавляет 70% средств, подтвердил он, можно делать капитальные замены труб и другие работы по дому.

«Поэтому за пять лет любой дом можно привести в порядок, если этим заняться», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.