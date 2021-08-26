Президент ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, что будет с ростом цен на аренду недвижимости.

Юрий Пита рассказал, что влияет на рост цен на аренду недвижимости.

“Стоимость аренды связана с тем, насколько будут активно возвращаться к полноценной жизни в больших городах бизнесы. Почему аренда приостановилась, потому что люди, которые работали в городах, арендовали, они уехали к себе домой, у них не было работы. Они временно покидали эти квартиры”, - сказал Пита.

Он отметил, что это вызвало временное небольшое перенасыщение рынка теми объектами, которые простаивали.

“Сейчас все возвращаются. Опять же, нам обещают стационарное обучение этих же студентов. Студенты — это тоже рынок. Это тоже потребители. И если так будет, как планируется, естественно, будет перенасыщение спроса, и будет дефицит аренды. Это приведет к росту цен. Что может сдержать рост цен — это повышение коммунальных платежей”, - добавил Юрий Пита.

По его словам, арендатор может заплатить за жилье определенную сумму, выше которой он не сможет платить, поэтому тарифы существенно влияют на рост цен на аренду.

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